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Настоящее фото товара Пуф Райс зеленый/ золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Райс зеленый/ золотой
38 оценок
3 49069
11 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Пуф Райс зеленый/ золотой - фото 1Пуф Райс зеленый/ золотой - фото 2Пуф Райс зеленый/ золотой - фото 3
Распродажа

Пуф Райс зеленый/ золотой

Артикул: CH-020-462
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота420 мм
  • Вес4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пуф для гостиной РАЙС зеленый на ножках золотого цвета.

Обит велюром высокой плотности серии БЛЮВЕЛ.

Устойчивость к истиранию: >50 000 циклов.

Ножки пуфа - металл.

Упакован - 1 шт./1 кор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота420 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки3.50 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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