Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из алюминия, который является одним из наиболее коррозионно-стойких металлов. Алюминий имеет защитное порошковое покрытие, которое предотвращает коррозию и делает этот материал подходящим для наружного применения.
Плетение выполнено из водонепроницаемого акрилового роупа 30х15 мм. Роуп снаружи изготовлен из материала, окрашенного акриловым раствором, внутренняя сердцевина покрыта EVA для придания прочности.
В комплект входит съемная подушка из акрила.
Наполнитель подушки: поролон плотностью 25 кг/м3.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота405 мм
- Диаметр670 мм
- Материалакрил, алюминий, роуп
- Материал столешницыметалл
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, терракот
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.23 м3