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Пуф-столик плетеный с подушкой Macau

Артикул: CH-067-373
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из алюминия, который является одним из наиболее коррозионно-стойких металлов. Алюминий имеет защитное порошковое покрытие, которое предотвращает коррозию и делает этот материал подходящим для наружного применения.

Плетение выполнено из водонепроницаемого акрилового роупа 30х15 мм. Роуп снаружи изготовлен из материала, окрашенного акриловым раствором, внутренняя сердцевина покрыта EVA для придания прочности.
В комплект входит съемная подушка из акрила.
Наполнитель подушки: поролон плотностью 25 кг/м3.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота405 мм
  • Диаметр670 мм
  • Материалакрил, алюминий, роуп
  • Материал столешницыметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, терракот
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.23 м3

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