Пуф Nanno, букле, белый
Пуф Nanno, букле, белый
13 оценок
3 490
Пуф Nanno, букле, белый - фото 1Пуф Nanno, букле, белый - фото 2Пуф Nanno, букле, белый - фото 3

Пуф Nanno, букле, белый

Артикул: CH-079-942
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина385 мм
  • Глубина385 мм
  • Высота455/555 мм
  • Ширина сиденья365 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина385 мм
  • Глубина385 мм
  • Высота455/555 мм
  • Ширина сиденья365 мм
  • Глубина сиденья365 мм
  • Высота до сиденья455/555 мм
  • Максимальная нагрузка125 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки260 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Вес упаковки5.30 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Пуф Nanno, букле, белый
Пуф Nanno, букле, белый
3 490
