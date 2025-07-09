Характеристики товара
Описание
Пуф трансформер поможет вам сохранить место в квартире и прекрасно впишется в интерьер. Он не только удобный, но и функциональный.Пуф складной в сложенном виде почти не занимает места. В собранном виде очень прочный - выдерживает нагрузку до 150 кг. Компактный и вместительный, такой пуфик наполнит пространство особым уютом и теплом. Лаконичная модель пуфа в обивке из мягкого велюра подойдет для любого интерьера - как в классическом стиле, так и в современном.Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно пуфика, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего пуфика, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Высота380 мм
- Вес2.14 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаМДФ
- Допустимая нагрузка150
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки400 мм
- Вес упаковки9.06 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет