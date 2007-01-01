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Толедо пуф плетеный, соломенный

Артикул: CH-077-177
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пуф «Толедо» дополняет плетеные кресла и способен придать отдыху еще больший комфорт. Алюминиевый каркас используется при изготовлении основы пуфа. В роли декоративного элемента выступает ручная оплетка, созданная из искусственного ротанга. Представлена в цвете графит.В комплект с плетеным пуфом идет мягкая подушка серо-коричневого оттенка. При пошиве изделия используется высококачественный полиэстер, его плотность 230гр/м2. Материал обрабатывается влагоотталкивающей пропиткой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота470 мм
  • Вес4,6 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки5.10 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Толедо пуф плетеный, соломенный
Толедо пуф плетеный, соломенный
16 190
В корзине

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