Настоящее фото товара Пуф Pepe, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Pepe, бежевый
6 оценок
5 99014
6 890 ₽
Пуф Pepe, бежевый - фото 1Пуф Pepe, бежевый - фото 2Пуф Pepe, бежевый - фото 3Пуф Pepe, бежевый - фото 4Пуф Pepe, бежевый - фото 5Пуф Pepe, бежевый - фото 6Пуф Pepe, бежевый - фото 7Пуф Pepe, бежевый - фото 8
Распродажа

Пуф Pepe, бежевый

Артикул: CH-083-293
6 оценок
Основные характеристики
  • Высота410 мм
  • Диаметр410 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материал каркасамассив дерева
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Пуф Pepe — стильный штрих для вашего интерьера. Каркасный пуф с мягкой обивкой по форме напоминает бочонок. Безопасная геометрия которого гармонично впишется в любую локацию. Повысит уровень её комфорта и практичности.
Используйте его в прихожей, когда переобуваетесь, поставьте рядом с диваном или креслом в гостиной, чтобы удобно вытянуть ножки, в спальне он может заменить прикроватную тумбу, сиденье для бьюти-зоны. Его легко переносить и комбинировать с разными предметами. Пуф Pepe гармонично интегрируется в интерьеры различных стилистических направлений и сфер деятельности.
Материал обивки - искусственный мех, материал каркаса - массив дерева. Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

