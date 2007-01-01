Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Platos складной с крышкой, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Platos складной с крышкой, мятный
7 оценок
2 190
Товар в корзине. Перейти
Пуф Platos складной с крышкой, мятный - фото 1Пуф Platos складной с крышкой, мятный - фото 2Пуф Platos складной с крышкой, мятный - фото 3Пуф Platos складной с крышкой, мятный - фото 4Пуф Platos складной с крышкой, мятный - фото 5Пуф Platos складной с крышкой, мятный - фото 6Пуф Platos складной с крышкой, мятный - фото 7Пуф Platos складной с крышкой, мятный - фото 8Пуф Platos складной с крышкой, мятный - фото 9

Пуф Platos складной с крышкой, мятный

Артикул: CH-079-749
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина380 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Кэрри с ящиком велюр Gingko, голубой
Фотография товара Пуф Кэрри с ящиком велюр Gingko, голубой от компании ChiedoCover.
Следующий Пуф Rice зеленый/ золотой
Фотография товара Пуф Rice зеленый/ золотой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пуф с ящиком для хранения объемом 40 л и обивкой из мебельной ткани велюр – идеальный элемент мебели для прихожей, детской комнаты или спальни. Квадратный мягкий пуфик Плуто разработан по требованиям комфорта, износостойкости и функциональности. Пуф в прихожую удобен: сидя на нем удобно переобуваться, внутри пуфа с ящиком можно хранить обувь и тапочки. Пуфики Плуто легко складываются, экономит пространство, складной пуфик легко перемещать, конструкция собирается за 10 секунд. Крышка пуфа декорирована стяжкой. Если у вас маленькая прихожая, мебель Leset выручит! Пуфы Плуто имеют прочный деревянный каркас, выдерживают до 100 кг. Для обтяжки пуфика для прихожей мы используем обивку ткань велюр, приятна тактильно и устойчива к износу. Пуфик с ящиком для хранения доступен в 5-и цветах. Модель универсальна, отлично впишется в любой интерьер, уместна как пуфик банкетка в спальню. Нужен пуф круглый на опорах мебельных из дерева? Смотрите другие пуфы и банкетки в нашем каталоге.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина380 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота380 мм
  • Вес2.7 кг
  • Материал каркасаМДФ
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки3.10 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Настоящее фото товара Пуф Аккерман, произведённого компанией ChiedoCover
от12 4909
13 590 ₽Оптовая цена

Пуф Аккерман

44
В корзине
Фотография товара Кресло Pipe от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Pipe, произведённого компанией ChiedoCover
от75 290
Оптовая цена

Кресло Pipe

30
В наличии 1 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49036
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый

35
В наличии 100 шт.В пути 1 шт.
В корзине
Фотография товара Пуф Спейси велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Спейси велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Пуф Спейси велюр светло-серый

31
В корзине
Фотография товара Пуф Идлиб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Идлиб, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Пуф Идлиб

15
В корзине
Фотография товара Пуф Маленькая радость, квадратный, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Маленькая радость, квадратный, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Пуф Маленькая радость, квадратный, горчичный

12
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Пуф Озон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Озон, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Пуф Озон

6
В корзине
Настоящее фото товара Пуф-банкетка Торн, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Пуф-банкетка Торн, велюр красный

8
В корзине
Распродажа
Фотография товара Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 4903
7 690 ₽Оптовая цена

Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле темно-серый

11
В наличии 36 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Пуф Marko трехместный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
57 790
Оптовая цена

Пуф Marko трехместный, синий

7
В корзине

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Loreen вращающийся, букле, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Loreen вращающийся, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Пуф Loreen вращающийся, букле, светло-серый

10
В наличии 2 шт.В пути 16 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Пуф Локи, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Пуф Локи, сиреневый

11
В корзине
Настоящее фото товара Пуф Локи, темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Пуф Локи, темно-бирюзовый

8
В корзине
Настоящее фото товара Пуф Yolk, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Пуф Yolk

11
В корзине
Фотография товара Пуф Historia 600, какао от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia 600, какао, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Пуф Historia 600, какао

5
В корзине
Фотография товара Пуф Historia, 800, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia, 800, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Пуф Historia, 800, кремовый

6
В корзине
Фотография товара Пуф Historia 800, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia 800, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Пуф Historia 800, серый

9
В корзине
Фотография товара Толедо пуф плетеный, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Толедо пуф плетеный, графит, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена

Толедо пуф плетеный, графит

12
В корзине
Фотография товара Пуф Кайси, велюр, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кайси, велюр, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Пуф Кайси, велюр, молочный

9
В корзине
Фотография товара Пуф Puffo, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Puffo, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Puffo, светло-серый

13
В корзине

Товар в корзине

Пуф Platos складной с крышкой, мятный
Пуф Platos складной с крышкой, мятный
2 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 01.11.2024 Мягкая мебель
Мягкая мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 26.11.2021 Стол Лидер в подарок
Стол Лидер в подарок

Закажи от 50 штук деревянных стульев и получи..

Новость от 04.09.2018 Экспомебель-Урал
Экспомебель-Урал

Специализированная выставка пройдет в рамках Недели выставок с 18 по 21 сентября 2018 года в г. Екатеринбург