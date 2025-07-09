Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Pet розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф складной с ящиком Store Pet розовый
10 оценок
2 090
Пуф складной с ящиком Store Pet розовый - фото 1Пуф складной с ящиком Store Pet розовый - фото 2Пуф складной с ящиком Store Pet розовый - фото 3Пуф складной с ящиком Store Pet розовый - фото 4

Пуф складной с ящиком Store Pet розовый

Артикул: CH-080-803
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота380 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Складной пуф с ящиком это не только стильное и удобное место для сидения, но и уютный домик для вашей кошки или собаки мелкой породы. Он станет любимым местом отдыха вашего питомца и отлично впишется в интерьер.Квадратный пуф трансформер поможет вам сохранить место в квартире и прекрасно впишется в интерьер. Он не только удобный, но и функциональный.Пуф складной в сложенном виде почти не занимает места и его легко взять с собой в поездку. В собранном виде очень прочный - выдерживает нагрузку до 120 кг. Компактный и вместительный, такой пуфик наполнит пространство особым уютом и теплом. Лаконичная модель пуфа в обивке из мягкого велюра подойдет для любого интерьера - как в классическом стиле, так и в современном.Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно пуфика, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего пуфика, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота380 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Вес2.6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаМДФ
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Вес упаковки10.90 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Пуф складной с ящиком Store Pet розовый
Пуф складной с ящиком Store Pet розовый
2 090
