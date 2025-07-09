Характеристики товара
Описание
Складной пуф с ящиком это не только стильное и удобное место для сидения, но и уютный домик для вашей кошки или собаки мелкой породы. Он станет любимым местом отдыха вашего питомца и отлично впишется в интерьер.Квадратный пуф трансформер поможет вам сохранить место в квартире и прекрасно впишется в интерьер. Он не только удобный, но и функциональный.Пуф складной в сложенном виде почти не занимает места и его легко взять с собой в поездку. В собранном виде очень прочный - выдерживает нагрузку до 120 кг. Компактный и вместительный, такой пуфик наполнит пространство особым уютом и теплом. Лаконичная модель пуфа в обивке из мягкого велюра подойдет для любого интерьера - как в классическом стиле, так и в современном.Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно пуфика, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего пуфика, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Высота380 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Вес2.6 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаМДФ
- Допустимая нагрузка120
- Цветрозовый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки410 мм
- Вес упаковки10.90 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет