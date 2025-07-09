Характеристики товара
Описание
Пуф Fluffy в молочном оттенке — стильное и уютное решение для современного интерьера. Обивка из мягкой ткани букле придаёт изделию приятную текстуру и визуальную теплоту, а округлая форма делает его особенно привлекательным и комфортным в использовании. Чёрный металлический каркас придаёт конструкции прочность и контраст, подчеркивая современный характер модели. Пуф выдерживает нагрузку до 100 кг, оставаясь при этом компактным и лёгким. Идеально подойдёт как дополнение к креслу, прикроватной зоне или зоне отдыха в гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина410 мм
- Высота420 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота посадочного места 420 мм
- Вес6.1 кг
- Материал сиденьябукле
- Допустимая нагрузка100
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки430 мм
- Вес упаковки6.30 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Габариты упаковки для логистики430
- Изделия стопируютсяНет