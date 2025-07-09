Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Стоун букле Fluffy молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Стоун букле Fluffy молочный
13 оценок
10 600
Пуф Стоун букле Fluffy молочный - фото 1Пуф Стоун букле Fluffy молочный - фото 2Пуф Стоун букле Fluffy молочный - фото 3

Пуф Стоун букле Fluffy молочный

Артикул: CH-080-795
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота420 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Пуф Fluffy в молочном оттенке — стильное и уютное решение для современного интерьера. Обивка из мягкой ткани букле придаёт изделию приятную текстуру и визуальную теплоту, а округлая форма делает его особенно привлекательным и комфортным в использовании. Чёрный металлический каркас придаёт конструкции прочность и контраст, подчеркивая современный характер модели. Пуф выдерживает нагрузку до 100 кг, оставаясь при этом компактным и лёгким. Идеально подойдёт как дополнение к креслу, прикроватной зоне или зоне отдыха в гостиной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота420 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота посадочного места 420 мм
  • Вес6.1 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Вес упаковки6.30 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики430
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

