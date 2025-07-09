Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф с ящиком Хюгге L букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф с ящиком Хюгге L букле темно-серый
5 оценок
12 990
Товар в корзине. Перейти
Пуф с ящиком Хюгге L букле темно-серый - фото 1Пуф с ящиком Хюгге L букле темно-серый - фото 2Пуф с ящиком Хюгге L букле темно-серый - фото 3Пуф с ящиком Хюгге L букле темно-серый - фото 4

Пуф с ящиком Хюгге L букле темно-серый

Артикул: CH-080-798
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота420 мм
  • Вес7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий пуф с ящиком станет незаменимым украшением интерьера. Он не только удобный, но и функциональный. Благодаря двухсторонней крышке, пуф можно трансформировать в журнальный столик. Столешница выполнена из светлого дерева с бортиками по краям и вырезными ручками для удобства, и безопасности при использовании. Крышка пуфика полностью съемная и при необходимости её можно использовать как поднос. Полезное дополнение - ящик для хранения различных мелочей, внутри обит тканью. Компактный и вместительный, такой пуфик наполнит пространство особым уютом и теплом. Подойдет для любого интерьера - как в классическом стиле, так и в современном. Мягкая обивка выполнена изткани букле - мягкий и приятный на ощупь материал, отлично сочетается со вставками из дерева. Прочный каркас из фанеры не утяжеляет изделие и выдерживает нагрузку до 150 кг. Небольшие подпятники в основании пуфа защищают напольные покрытия от царапин и предотвращают скольжение. Высота пуфа: 42 см. Диаметр: 56 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота420 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Вес упаковки8.10 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 4907
7 990 ₽Оптовая цена

Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле серый

26
В наличии 37 шт.В пути 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф с ящиком Hive S букле черный меланж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Hive S букле черный меланж, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена

Пуф с ящиком Hive S букле черный меланж

26
В наличии 72 шт.
Фотография товара Пуфик Quatrefoil от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Quatrefoil, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Пуфик Quatrefoil

10
В наличии 21 шт.
Фотография товара Пуфик Quatrefoil бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Quatrefoil бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Пуфик Quatrefoil бежевый

10
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф с ящиком Эркки XS, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Эркки XS, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49044
7 990 ₽Оптовая цена

Пуф с ящиком Эркки XS, серый

26
В наличии 112 шт.
Фотография товара Пуф Француз, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Француз, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Пуф Француз, серый

8
В наличии 5 шт.
Фотография товара Пуф Puffo, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Puffo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Puffo, голубой

11
New
Фотография товара Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый

11
В наличии 51 шт.
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Round травяной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Round травяной, произведённого компанией ChiedoCover
2 190

Пуф складной с ящиком Store Round травяной

13
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый

9

Другие товары из раздела пуфы

Настоящее фото товара Пуф Ролл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Пуф Ролл

8
Фотография товара Пуф Perez, California 994 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Perez, California 994, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Пуф Perez, California 994

14
Настоящее фото товара Пуф Локи, темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Пуф Локи, темно-бирюзовый

8
Настоящее фото товара Пуф Marko двухместный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
38 490
Оптовая цена

Пуф Marko двухместный, голубой

8
Фотография товара Пуф Historia, 800, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia, 800, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Пуф Historia, 800, кремовый

6
Фотография товара Пуф Snugis, букле, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Snugis, букле, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Пуф Snugis, букле, темно-серый

26
В наличии 15 шт.
Фотография товара Пуф Snugis Fluffy, букле, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Snugis Fluffy, букле, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Пуф Snugis Fluffy, букле, темно-серый

26
В наличии 9 шт.
Фотография товара Пуф Zentis красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Zentis красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Zentis красный

9
Фотография товара Пуф Laso складной с крышкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Laso складной с крышкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Пуф Laso складной с крышкой, серый

5
В наличии 184 шт.
Фотография товара Пуф Platos складной с крышкой, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Platos складной с крышкой, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
2 290

Пуф Platos складной с крышкой, мятный

7
В наличии 37 шт.

Товар в корзине

Пуф с ящиком Хюгге L букле темно-серый
Пуф с ящиком Хюгге L букле темно-серый
12 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности