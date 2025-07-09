Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Round пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф складной с ящиком Store Round пыльно-розовый
13 оценок
2 190
Товар в корзине. Перейти
Пуф складной с ящиком Store Round пыльно-розовый - фото 1Пуф складной с ящиком Store Round пыльно-розовый - фото 2Пуф складной с ящиком Store Round пыльно-розовый - фото 3

Пуф складной с ящиком Store Round пыльно-розовый

Артикул: CH-080-801
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота380 мм
  • Вес2.14 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пуф трансформер поможет вам сохранить место в квартире и прекрасно впишется в интерьер. Он не только удобный, но и функциональный.Пуф складной в сложенном виде почти не занимает места. В собранном виде очень прочный - выдерживает нагрузку до 150 кг. Компактный и вместительный, такой пуфик наполнит пространство особым уютом и теплом. Лаконичная модель пуфа в обивке из мягкого велюра подойдет для любого интерьера - как в классическом стиле, так и в современном.Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно пуфика, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего пуфика, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота380 мм
  • Вес2.14 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаМДФ
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Вес упаковки9.06 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Подставка для ног Буффало от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для ног Буффало, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Подставка для ног Буффало

41
Настоящее фото товара Пуф ЛАУНЖ, 1380x720, произведённого компанией ChiedoCover
35 390
Оптовая цена

Пуф ЛАУНЖ, 1380x720

39
Фотография товара Стол-пуф Бонанза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-пуф Бонанза, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стол-пуф Бонанза

48
Фотография товара Пуф Трейси, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Трейси, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Пуф Трейси, бирюзовый

48
Фотография товара Пуф Ессей, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ессей, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Пуф Ессей, желтый

48
Фотография товара Толедо пуф плетеный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Толедо пуф плетеный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена

Толедо пуф плетеный, коричневый

15
Фотография товара Пуф Cubis, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Cubis, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Cubis, красный

15
Фотография товара Пуф Horn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Horn, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Пуф Horn

15
В наличии 28 шт.
New
Фотография товара Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый

11
В наличии 51 шт.
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Pet бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Pet бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Пуф складной с ящиком Store Pet бирюзовый

14

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Loreen вращающийся, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Loreen вращающийся, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Пуф Loreen вращающийся, букле, белый

26
В наличии 1 шт.В пути 36 шт.
Фотография товара Пуф Perez, California 760 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Perez, California 760, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Пуф Perez, California 760

9
Настоящее фото товара Пуф Грейс, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, капучино

11
Настоящее фото товара Пуф Грейс, темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, темно-бирюзовый

12
Настоящее фото товара Пуф Astra 4, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Пуф Astra 4

9
Фотография товара Пуф Cubis желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Cubis желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Cubis желтый

12
Фотография товара Пуф Cubis, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Cubis, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Cubis, салатовый

7
Фотография товара Пуф Laso складной с крышкой, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Laso складной с крышкой, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Пуф Laso складной с крышкой, темно-серый

13
В наличии 113 шт.
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый

9
Фотография товара Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет зелёный

7

Товар в корзине

Пуф складной с ящиком Store Round пыльно-розовый
Пуф складной с ящиком Store Round пыльно-розовый
2 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности