Фотография Пуф Kansas от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Пуф Kansas

4.7
Оптовая цена
от 6 390 ₽
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Пуф Kansas
Пуф Kansas
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Пуф Kansas

4.7
6390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина680 мм
  • Материал каркасадерево

Выполненные заказы

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