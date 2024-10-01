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Пуф Астор, светло-розовый

Артикул: CH-066-517
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина330 мм
  • Глубина330 мм
  • Высота457 мм
  • Вес2.7 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветрозовый

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