Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый
9 оценок
2 090
Товар в корзине. Перейти
Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый - фото 1Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый - фото 2Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый - фото 3Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый - фото 4
NEW

Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый

Артикул: CH-080-805
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота380 мм
  • Вес2.6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Складной пуф с ящиком это не только стильное и удобное место для сидения, но и уютный домик для вашей кошки или собаки мелкой породы. Он станет любимым местом отдыха вашего питомца и отлично впишется в интерьер.Квадратный пуф трансформер поможет вам сохранить место в квартире и прекрасно впишется в интерьер. Он не только удобный, но и функциональный.Пуф складной в сложенном виде почти не занимает места и его легко взять с собой в поездку. В собранном виде очень прочный - выдерживает нагрузку до 120 кг. Компактный и вместительный, такой пуфик наполнит пространство особым уютом и теплом. Лаконичная модель пуфа в обивке из мягкого велюра подойдет для любого интерьера - как в классическом стиле, так и в современном.Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно пуфика, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего пуфика, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота380 мм
  • Вес2.6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаМДФ
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Вес упаковки10.90 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Пуф Шарлотта с ящиком велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Шарлотта с ящиком велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Шарлотта с ящиком велюр серый

26
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Пуф Moss 1300, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Moss 1300, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от58 490
Оптовая цена

Пуф Moss 1300, синий

5
Фотография товара Пуф с ящиком Холли S букле серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Холли S букле серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Пуф с ящиком Холли S букле серый

26
Распродажа
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Square, антрацитовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Square, антрацитовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 59021
1 990 ₽Оптовая цена

Пуф складной с ящиком Store Square, антрацитовый

26
Фотография товара Пуф Шарлотта с ящиком, серебро, велюр, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Шарлотта с ящиком, серебро, велюр, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Пуф Шарлотта с ящиком, серебро, велюр, серебристый

26
В наличии 59 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Пуф Loreen вращающийся, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Loreen вращающийся, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Пуф Loreen вращающийся, велюр, серый

26
Настоящее фото товара Пуф Marko трехместный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
57 790
Оптовая цена

Пуф Marko трехместный, синий

7
Фотография товара Пуф Squish, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Squish, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Пуф Squish, оранжевый

14
Фотография товара Пуф-маятник Lori, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-маятник Lori, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Пуф-маятник Lori, бежевый, черный

9
В наличии 14 шт.
New
Фотография товара Пуф с ящиком Store Woody рогожка серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Store Woody рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Пуф с ящиком Store Woody рогожка серая

12

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Альт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Альт, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Пуф Альт

13
Настоящее фото товара Круглый пуф с кисточками Диаз, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Круглый пуф с кисточками Диаз

5
Настоящее фото товара Пуф Beige с кантом, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Пуф Beige с кантом

9
Настоящее фото товара Пуф Marko одноместный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена

Пуф Marko одноместный, коричневый

11
Фотография товара Пуф Historia, 400, какао от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia, 400, какао, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Пуф Historia, 400, какао

11
Фотография товара Пуф Zentis черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Zentis черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Zentis черный

14
Фотография товара Пуф Horn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Horn, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Пуф Horn

15
В наличии 28 шт.
New
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Square жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Square жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Пуф складной с ящиком Store Square жёлтый

10
New
Фотография товара Пуф Астор серебристый серебряные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Астор серебристый серебряные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Пуф Астор серебристый серебряные ножки

7
New
Фотография товара Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет зелёный

7

Товар в корзине

Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый
Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый
2 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности