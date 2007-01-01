Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Tan-tan, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Tan-tan, коричневый
7 оценок
4 99028
6 890 ₽
Распродажа

Пуф Tan-tan, коричневый

Артикул: CH-083-302
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота410 мм
  • Диаметр410 мм
  • Вес3 кг
  • Материал сиденьяискусственный мех
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Каркасный пуфик Tan-tan поддерживает тренд на плавные формы в интерьере. Круглое сиденье на «ножке» вызывает ассоциацию с грибом-дождевиком. Необычная форма, мягкая меховая обивка зададут креативную тональность, поддержат высокий уровень визуального и тактильного комфорта в пространстве.Tan-tan поможет сформировать вам дружелюбную локацию для отдыха и общения, выручит в любой точке, когда необходимо «заземлиться» для каких-либо дел или просто отдохнуть. Может выступать как самостоятельный предмет мебели, так и в качестве стильного дополнения к дивану, креслу, кровати, журнальному столику.Материал обивки - искусственный мех, материал каркаса - массив дерева. Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  Высота410 мм
  Диаметр410 мм
  Вес3 кг
  Материал сиденьяискусственный мех
  Материал каркасамассив дерева
  Цветкоричневый
  Обивкаискусственный мех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
