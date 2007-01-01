Характеристики товара
Описание
Каркасный пуфик Tan-tan поддерживает тренд на плавные формы в интерьере. Круглое сиденье на «ножке» вызывает ассоциацию с грибом-дождевиком. Необычная форма, мягкая меховая обивка зададут креативную тональность, поддержат высокий уровень визуального и тактильного комфорта в пространстве.
Tan-tan поможет сформировать вам дружелюбную локацию для отдыха и общения, выручит в любой точке, когда необходимо «заземлиться» для каких-либо дел или просто отдохнуть. Может выступать как самостоятельный предмет мебели, так и в качестве стильного дополнения к дивану, креслу, кровати, журнальному столику.
Материал обивки - искусственный мех, материал каркаса - массив дерева. Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота410 мм
- Диаметр410 мм
- Вес3 кг
- Материал сиденьяискусственный мех
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбелый
- Обивкаискусственный мех
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет