Настоящее фото товара Пуф Tan-tan, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Tan-tan, белый
11 оценок
4 99028
6 890 ₽
Пуф Tan-tan, белый - фото 1Пуф Tan-tan, белый - фото 2Пуф Tan-tan, белый - фото 3Пуф Tan-tan, белый - фото 4Пуф Tan-tan, белый - фото 5Пуф Tan-tan, белый - фото 6Пуф Tan-tan, белый - фото 7Пуф Tan-tan, белый - фото 8
Распродажа

Пуф Tan-tan, белый

Артикул: CH-083-301
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота410 мм
  • Диаметр410 мм
  • Вес3 кг
  • Материал сиденьяискусственный мех
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Каркасный пуфик Tan-tan поддерживает тренд на плавные формы в интерьере. Круглое сиденье на «ножке» вызывает ассоциацию с грибом-дождевиком. Необычная форма, мягкая меховая обивка зададут креативную тональность, поддержат высокий уровень визуального и тактильного комфорта в пространстве.
Tan-tan поможет сформировать вам дружелюбную локацию для отдыха и общения, выручит в любой точке, когда необходимо «заземлиться» для каких-либо дел или просто отдохнуть. Может выступать как самостоятельный предмет мебели, так и в качестве стильного дополнения к дивану, креслу, кровати, журнальному столику.
Материал обивки - искусственный мех, материал каркаса - массив дерева. Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота410 мм
  • Диаметр410 мм
  • Вес3 кг
  • Материал сиденьяискусственный мех
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбелый
  • Обивкаискусственный мех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Пуф Tan-tan, белый
Пуф Tan-tan, белый
4 990
6 890 ₽
