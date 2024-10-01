Характеристики товара
Описание
Мебельный велюр. Приятный, бархатистый на ощупь. Абсолютно весь мягкий, без жестких элементов. Полезен для позвоночника.
Доступно в цветах:
- коричневый;
- шоколад;
- бежевый;
- терракот;
- синий;
- серый;
- графит.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина700 мм
- Высота850 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка250 кг
- НаполнительПенополиуретан
- Материал чехлаМикровелюр
- Цветтемно-коричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.18 м3