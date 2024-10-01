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Пуф Француз, шоколад

Артикул: CH-067-524
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мебельный велюр. Приятный, бархатистый на ощупь. Абсолютно весь мягкий, без жестких элементов. Полезен для позвоночника.

Доступно в цветах:
- коричневый;
- шоколад;
- бежевый;
- терракот;
- синий;
- серый;
- графит.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота850 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материал чехлаМикровелюр
  • Цветтемно-коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.18 м3

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