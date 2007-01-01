Характеристики товара
Описание
Современный пуф Таунсвилл выполнен в стильной светло-серой обивке из приятного на ощупь велюра и представляет собой не просто удобное сиденье, а полноценный трансформер. Объёмная мягкая посадка с наполнением из ППУ и эргономичная спинка создают комфорт, сравнимый с креслом, а округлая форма и минималистичный внешний вид делают изделие универсальным для любого интерьера. Таунсвилл легко превращается из стула в пуф: достаточно опустить спинку вниз, и вы получаете полноценное мягкое сиденье без выступающих элементов. Благодаря скрытому поворотному механизму изделие вращается на 360° — для этого достаточно слегка оттолкнуться ногами. Это делает модель удобной не только для отдыха, но и для повседневного использования, например, за туалетным столиком или в прихожей. Одно из главных преимуществ Таунсвилла — скрытый ящик для хранения. Под сиденьем достаточно места для размещения мелочей, пледа или детских игрушек. Это особенно удобно для компактных пространств, где важен каждый метр. Таунсвилл гармонично впишется в интерьер прихожей, спальни, детской или гостиной, обеспечивая дополнительное сидячее место и сохраняя порядок в помещении. Его лаконичный дизайн делает его уместным как в классических, так и в современных интерьерах. Стиль, практичность и комфорт — три причины выбрать пуф-трансформер Таунсвилл.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина520 мм
- Высота730 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота посадочного места 490 мм
- Вес10.83 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера, ДСП
- Допустимая нагрузка120
- Цветсветло-серый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки510 мм
- Вес упаковки12.20 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики560
- Изделия стопируютсяНет