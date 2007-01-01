Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый
27 190
Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый - фото 1Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый - фото 2Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый - фото 3Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый - фото 4Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый - фото 5Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый - фото 6Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый - фото 7Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый - фото 8Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый - фото 9Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый - фото 10
Артикул: CH-084-186
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Современный пуф Таунсвилл выполнен в стильной светло-серой обивке из приятного на ощупь велюра и представляет собой не просто удобное сиденье, а полноценный трансформер. Объёмная мягкая посадка с наполнением из ППУ и эргономичная спинка создают комфорт, сравнимый с креслом, а округлая форма и минималистичный внешний вид делают изделие универсальным для любого интерьера. Таунсвилл легко превращается из стула в пуф: достаточно опустить спинку вниз, и вы получаете полноценное мягкое сиденье без выступающих элементов. Благодаря скрытому поворотному механизму изделие вращается на 360° — для этого достаточно слегка оттолкнуться ногами. Это делает модель удобной не только для отдыха, но и для повседневного использования, например, за туалетным столиком или в прихожей. Одно из главных преимуществ Таунсвилла — скрытый ящик для хранения. Под сиденьем достаточно места для размещения мелочей, пледа или детских игрушек. Это особенно удобно для компактных пространств, где важен каждый метр. Таунсвилл гармонично впишется в интерьер прихожей, спальни, детской или гостиной, обеспечивая дополнительное сидячее место и сохраняя порядок в помещении. Его лаконичный дизайн делает его уместным как в классических, так и в современных интерьерах. Стиль, практичность и комфорт — три причины выбрать пуф-трансформер Таунсвилл.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота посадочного места 490 мм
  • Вес10.83 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, ДСП
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсветло-серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Вес упаковки12.20 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики560
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

27 190
