Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина650 мм
- Высота800 мм
- Вес30 кг
- Материалдерево, сталь
- Цветбежевый, черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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