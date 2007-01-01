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Садовая скамейка со спинкой Модерн 60, 1500 - фото 1

Садовая скамейка со спинкой Модерн 60, 1500

Артикул: CH-057-614
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота800 мм
  • Вес30 кг
  • Материалдерево, сталь
  • Цветбежевый, черный

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Садовая скамейка со спинкой Модерн 60, 1500
от 10 890
В корзине

С этим товаром покупают