Цена указана за скамью 1200 мм в длину
ширина 66 см
глубина 30 см
высота 76 см
Материал: металл, дерево
Длина 0,6 - 3 м
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
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Уличная урна 9457 дерево