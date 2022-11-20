Скамейка Афина Уни

12 оценок

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Скамейка Афина Уни

4.7
16 890 ₽
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Предыдущий товар в категории Урна деревянная на железобетонном основании Петергоф
Урна деревянная на железобетонном основании Петергоф
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Скамейка Бульвар

Характеристики товара

Описание

Цена указана за скамью 1200 мм в длину

ширина 66 см

глубина 30 см

высота 76 см

Материал: металл, дерево

Длина 0,6 - 3 м

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