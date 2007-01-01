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Скамья Энигмата, трехместный

Артикул: CH-015-859
45 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изысканная садовая 3-местная скамья. Горизонтальная обрешетка спинки в псевдовосточном стиле и строгие формы подлокотников. Горизонтальное сиденье, спинка с небольшим наклоном. Подойдет для обеденной группы или релакса на природе. Станет украшением уютного уголка сада или помещения. Окрашена в светло-серый цвет.

Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде: ноги с подлокотниками, сиденье и спинка. Время сборки 15-20 минут. Навыков сборки не требуетсяю Упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина590 мм
  • Ширина1570 мм
  • Высота890 мм
  • Вес17.2 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1560 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки690 мм
  • Вес упаковки18.40 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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