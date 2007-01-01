Характеристики товара
Описание
Малый журнальный столик «Париж» привлекает внимание оригинальным оформлением и компактными габаритами. В основе находится устойчивый алюминиевый каркас, характеризующийся высокой износостойкостью. Столик гармонично дополняет зону отдыха, обустроенную уличной мебелью из этой серии. Представлен в белом цвете.Журнальный столик имеет практичную рабочую поверхность. Это универсальная столешница, которая поддерживается широкими ножками. Благодаря им мебель хорошо фиксируется на земле или напольном покрытии.
Материал столешницы
стекло с напылением "искусственный камень"
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота350 мм
- Вес4 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Вес упаковки4 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет