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Париж столик журнальный, малый, белый - фото 1Париж столик журнальный, малый, белый - фото 2
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Париж столик журнальный, малый, белый

Артикул: CH-077-423
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Малый журнальный столик «Париж» привлекает внимание оригинальным оформлением и компактными габаритами. В основе находится устойчивый алюминиевый каркас, характеризующийся высокой износостойкостью. Столик гармонично дополняет зону отдыха, обустроенную уличной мебелью из этой серии. Представлен в белом цвете.Журнальный столик имеет практичную рабочую поверхность. Это универсальная столешница, которая поддерживается широкими ножками. Благодаря им мебель хорошо фиксируется на земле или напольном покрытии.

Материал столешницы
стекло с напылением "искусственный камень"

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота350 мм
  • Вес4 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки4 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Париж столик журнальный, малый, белый
Париж столик журнальный, малый, белый
17 190
В корзине

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