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Сахарница-дозатор сталь нержавеющая - фото 1

Сахарница-дозатор сталь нержавеющая

Артикул: CH-063-440
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина70 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке72 шт

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