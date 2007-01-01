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Настоящее фото товара Салатник Texture Dark Green Lines 16*25*6,3 см 700 мл, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
Салатник Texture Dark Green Lines 16*25*6,3 см 700 мл, P.L. Proff Cuisine
46 оценок
1 190
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Салатник Texture Dark Green Lines 16*25*6,3 см 700 мл, P.L. Proff Cuisine - фото 1

Салатник Texture Dark Green Lines 16*25*6,3 см 700 мл, P.L. Proff Cuisine

Артикул: CH-025-732
46 оценок
Основные характеристики
  • Вес0.539 кг
  • Материалфарфор
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.539 кг
  • Материалфарфор
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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