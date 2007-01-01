Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Салатник Идиллия Д14, произведённого компанией ChiedoCover
Салатник Идиллия Д14
49 оценок
190
Товар в корзине. Перейти
Салатник Идиллия Д14 - фото 1

Салатник Идиллия Д14

Артикул: CH-003-139
49 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра
Фотография товара Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра от компании ChiedoCover.
Следующий Машинка для чистки обуви, Эко полирол
Фотография товара Машинка для чистки обуви, Эко полирол от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диаметр: 14 см

Высота: 5 см

Объем: 360 мл

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тарелка мелкая Идиллия Д24, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Тарелка мелкая Идиллия Д24

43
В наличии 1468 шт.
Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена

Блюдо прямоугольное Кунстверк

32
В наличии 216 шт.
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Голубка D17.5, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Тарелка мелкая Голубка D17.5

41
В наличии 352 шт.
Фотография товара Тарелка Лорана, частичный обжиг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка Лорана, частичный обжиг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Тарелка Лорана, частичный обжиг

6
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Тарелка для пиццы, фарфор

13
В наличии 577 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Уайт», мелкая, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Уайт», мелкая, стекло

10
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Скандинавия», мелкая, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Тарелка «Скандинавия», мелкая

5
В наличии 64 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Агат», диаметр 85мм, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Агат», диаметр 85мм

10
В наличии 204 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Тарелка Элков 22,5*19,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
590

Тарелка Элков 22,5*19,5 см

6
В наличии 6465 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Тарелка Армоир 22,5*19,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
590

Тарелка Армоир 22,5*19,5 см

14
В наличии 1737 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чашка чайная «Стоун», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Чашка чайная «Стоун»

10
В наличии 350 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Денвер», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Нож столовый «Денвер»

12
В наличии 1200 шт.
Настоящее фото товара Чайная пара «Кирмаш», произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чайная пара «Кирмаш»

9
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Ложка столовая с дерев.ручкой - 3шт, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Ложка столовая с дерев.ручкой - 3шт

14
Фотография товара Кружка «Волюто», фарфор 0,25л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Волюто», фарфор 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Кружка «Волюто», фарфор 0,25л

6
Фотография товара Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм

6
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Бид», произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чашка чайная «Бид»

12
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Багет бэйсик», длина 205мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Багет бэйсик», длина 205мм

11
В наличии 1500 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Акапулько», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Чашка кофейная «Акапулько», фарфор

7
В наличии 102 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Визув», длина 190мм, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Визув», длина 190мм

10
В наличии 16800 шт.

Другие товары из раздела тарелки

Настоящее фото товара Тарелка глубокая Кунстверк Д23.5, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Тарелка глубокая Кунстверк Д23.5

34
В наличии 864 шт.
Настоящее фото товара Салатник Идиллия Д17.5, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Салатник Идиллия Д17.5

31
В наличии 1457 шт.
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Идиллия-Восток D20, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Тарелка мелкая Идиллия-Восток D20

36
В наличии 46 шт.
Настоящее фото товара Салатник Тренд D21, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена

Салатник Тренд D21

34
В наличии 521 шт.
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Тренд D22.5, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена

Тарелка мелкая Тренд D22.5

48
В наличии 1348 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая Organic Fusion 350 мл, 22 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Тарелка глубокая Organic Fusion 350 мл, 22 см, P.L. Proff Cuisine

43
В наличии 85 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пасты/супа/салата Fusion Blue Lake 100 мл, 23 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Тарелка для пасты/супа/салата Fusion Blue Lake 100 мл, 23 см, P.L. Proff Cuisine

32
В наличии 1302 шт.
Настоящее фото товара Блюдо Black Star для подачи 23,3*31*5 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Блюдо Black Star для подачи 23,3*31*5 см, P.L. Proff Cuisine

47
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Тарелка Блек Рав Стеллар, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Тарелка Блек Рав Стеллар

7
В наличии 5638 шт.
Настоящее фото товара Тарелка Блек Рав Стеллар, 27 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Тарелка Блек Рав Стеллар, 27 см

5
В наличии 7382 шт.

Товар в корзине

Салатник Идиллия Д14
Салатник Идиллия Д14
190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чашка чайная «Стоун», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Чашка чайная «Стоун»

10
В наличии 350 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Денвер», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Нож столовый «Денвер»

12
В наличии 1200 шт.
Настоящее фото товара Чайная пара «Кирмаш», произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чайная пара «Кирмаш»

9
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Ложка столовая с дерев.ручкой - 3шт, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Ложка столовая с дерев.ручкой - 3шт

14

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как грамотно разместить мебель в ресторане?
Как грамотно разместить мебель в ресторане?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве
Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.08.2026 Пластиковые стулья от Российского производителя
Пластиковые стулья от Российского производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности