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Салфетка сервировочная черная, бежевая - фото 1

Салфетка сервировочная черная, бежевая

Артикул: CH-063-710
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • МатериалПоливинилхлорид
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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