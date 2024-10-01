Товар в корзине. Перейти
Салфетка сервировочная, серый - фото 1

Салфетка сервировочная, серый

Артикул: CH-063-769
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салфетка светло-коричневая сервировочная, поливинилхлорид
Фотография товара Салфетка светло-коричневая сервировочная, поливинилхлорид от компании ChiedoCover.
Следующий Салфетка сервировочная, серый, поливинилхлорид
Фотография товара Салфетка сервировочная, серый, поливинилхлорид от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина460 мм
  • МатериалПоливинилхлорид
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для мороженого, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Ложка для мороженого, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая

10
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8608
2 000 ₽Оптовая цена

Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 300мм

11
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Террамеса Мокка» без крышки фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6406
2 790 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Террамеса Мокка» без крышки фарфор

15
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага для подачи «Энергия» белый, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5308
4 890 ₽

Бумага для подачи «Энергия» белый, салатовый

10
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для запекания «Крафт Грин» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8309
4 200 ₽Оптовая цена

Емкость для запекания «Крафт Грин» фарфор

6
В наличии 58 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3108
2 490 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб, коричневая

10
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Графин «Сублим» с пробкой, 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6602
1 690 ₽

Графин «Сублим» с пробкой, 1л

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, бежевая полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба, бежевая полиротанг

10
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Айс Виль» , произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Креманка «Айс Виль»

14
В наличии 720 шт.
Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽

Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный

15
В наличии 80 шт.

Другие товары из раздела сервировочные салфетки

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная серая, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная серая

11
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная поливинилхлорид, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная поливинилхлорид, серая

7
В наличии 1718 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная светло-коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная светло-коричневая

12
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная бежевая

8
В наличии 900 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка черная сервировочная , произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Салфетка черная сервировочная

5
В наличии 704 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная черная, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная черная, бежевая

8
В наличии 1040 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серая, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серая, желтая

7
В наличии 213 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная черная, серебристая, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная черная, серебристая

11
В наличии 1080 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная

13
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, прозрачный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, прозрачный, белый

15
В наличии 576 шт.

Товар в корзине

Салфетка сервировочная, серый
Салфетка сервировочная, серый
от 160
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для мороженого, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Ложка для мороженого, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая

10
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8608
2 000 ₽Оптовая цена

Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 300мм

11
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Террамеса Мокка» без крышки фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6406
2 790 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Террамеса Мокка» без крышки фарфор

15
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага для подачи «Энергия» белый, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5308
4 890 ₽

Бумага для подачи «Энергия» белый, салатовый

10
В наличии 12 шт.