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Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 11 см, серебристый - фото 1

Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 11 см, серебристый

Артикул: CH-062-827
10 оценок
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Фотография товара Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 100 мм, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Ширина110 мм
  • Высота130 мм
  • Диаметр130 мм
  • Вес0,342 кг
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 11 см, серебристый
Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 11 см, серебристый
от 550
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают