Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Бульонная пара Фьюжен Орандж Скай 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Бульонная пара Фьюжен Орандж Скай 300 мл
10 оценок
790
Товар в корзине. Перейти
Бульонная пара Фьюжен Орандж Скай 300 мл - фото 1

Бульонная пара Фьюжен Орандж Скай 300 мл

Артикул: CH-071-344
10 оценок
Основные характеристики
  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бульонная пара Фьюжен Грин Сеа 300 мл
Фотография товара Бульонная пара Фьюжен Грин Сеа 300 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Бульонная пара Органик Фьюжен, 300 мл
Фотография товара Бульонная пара Органик Фьюжен, 300 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Пепельница «Карат», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница «Карат», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Пепельница «Карат», фарфор, белый

13
В наличии 12 шт.
Фотография товара Ложка кофейная, сталь нержавеющая, 3 см, черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, сталь нержавеющая, 3 см, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Ложка кофейная, сталь нержавеющая, 3 см, черный, металлический

5
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Смоукинг», стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Пепельница «Смоукинг», стекло, прозрачный

11
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стакан для чая, 160мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для чая, 160мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Стакан для чая, 160мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 1066 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Эвридэй», мелкая, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Тарелка «Эвридэй», мелкая

9
В наличии 6000 шт.
Фотография товара Хайбол «Стоун», 490мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Стоун», 490мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Хайбол «Стоун», 490мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Маррон Реативо», 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Маррон Реативо», 1л

14
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Багет» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Нож для рыбы «Багет» сталь нержавеющая

13
В наличии 84 шт.
Фотография товара Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический

11
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Ауде», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Ложка кофейная, «Ауде», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

7
В наличии 1500 шт.

Другие товары из раздела блюда и тарелки

Настоящее фото товара Блюдо 21*3,3 см, Стоне Антачед Тайга, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Блюдо 21*3,3 см, Стоне Антачед Тайга

15
В наличии 1702 шт.
Настоящее фото товара Блюдо 23,2*6 см, Стоне Антачед Тайга, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Блюдо 23,2*6 см, Стоне Антачед Тайга

10
В наличии 812 шт.
Настоящее фото товара Блюдо Бровн Тайга Антачед, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Блюдо Бровн Тайга Антачед

11
В наличии 867 шт.
Настоящее фото товара Блюдо Блек Рав Стеллар, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Блюдо Блек Рав Стеллар

6
В наличии 826 шт.
Настоящее фото товара Блюдо Блек Рав Стеллар 30*14 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Блюдо Блек Рав Стеллар 30*14 см

15
В наличии 540 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара 280 мл, фарфор, Аристократ, Нобель, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Бульонная пара 280 мл, фарфор, Аристократ, Нобель

7
В наличии 4499 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара 300мл "Глори", произведённого компанией ChiedoCover
390

Бульонная пара 300мл "Глори"

15
В наличии 8066 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара 325 мл, произведённого компанией ChiedoCover
490

Бульонная пара 325 мл

6
В наличии 17825 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара Корал Фьюжен 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Бульонная пара Корал Фьюжен 300 мл

12
Настоящее фото товара Пара бульонная 300 мл, фарфор "Нобель", произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Пара бульонная 300 мл, фарфор "Нобель"

6
В наличии 2151 шт.

Товар в корзине

Бульонная пара Фьюжен Орандж Скай 300 мл
Бульонная пара Фьюжен Орандж Скай 300 мл
790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Пепельница «Карат», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница «Карат», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Пепельница «Карат», фарфор, белый

13
В наличии 12 шт.
Фотография товара Ложка кофейная, сталь нержавеющая, 3 см, черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, сталь нержавеющая, 3 см, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Ложка кофейная, сталь нержавеющая, 3 см, черный, металлический

5
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Смоукинг», стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Пепельница «Смоукинг», стекло, прозрачный

11
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стакан для чая, 160мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для чая, 160мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Стакан для чая, 160мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 1066 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт
Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как выбрать стулья на металлокаркасе для кухни?
Как выбрать стулья на металлокаркасе для кухни?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.07.2025 Что такое стиль лофт?
Что такое стиль лофт?

Перейдите, чтобы узнать подробности