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Набор соль/перец + стакан для зубочисток + салфетница, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 10,7 см, серебристый, прозрачный - фото 1

Набор соль/перец + стакан для зубочисток + салфетница, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 10,7 см, серебристый, прозрачный

Артикул: CH-062-860
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина100 мм
  • Ширина107 мм
  • Высота105 мм
  • Вес0,242 кг
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветсеребряный, прозрачный

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Набор соль/перец + стакан для зубочисток + салфетница, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 10,7 см, серебристый, прозрачный
Набор соль/перец + стакан для зубочисток + салфетница, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 10,7 см, серебристый, прозрачный
от 340
410 ₽
В корзине

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