Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина100 мм
- Ширина107 мм
- Высота105 мм
- Вес0,242 кг
- Материалстекло, нержавеющая сталь
- Цветсеребряный, прозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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