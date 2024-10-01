Товар в корзине. Перейти
Салфетка сервировочная коричневая - фото 1

Салфетка сервировочная коричневая

Артикул: CH-063-728
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салфетка сервировочная бордо
Фотография товара Салфетка сервировочная бордо от компании ChiedoCover.
Следующий Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серая, желтая
Фотография товара Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серая, желтая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина460 мм
  • МатериалПоливинилхлорид
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Корзина для хлеба прямоугольная

6
В наличии 79 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи с ручками дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1309
4 490 ₽Оптовая цена

Ящик для подачи с ручками дуб

11
В наличии 58 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Снейк», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Снейк»

13
В наличии 250 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пати» фарфоровая 0,6 л, серый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пати» фарфоровая 0,6 л, серый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от53016
630 ₽Оптовая цена

Салатник «Пати» фарфоровая 0,6 л, серый, синий

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, 4 предмета, стекло, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5607
3 790 ₽Оптовая цена

Набор для специй, 4 предмета, стекло, нержавеющая сталь

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Маррон Реативо»

8
В наличии 253 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Инканто», 435мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Инканто», 435мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽

Хайбол «Инканто», 435мл, хрустальное стекло, прозрачный

13
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9807
3 190 ₽Оптовая цена

Доска для подачи из дуба, черная

9
В наличии 29 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Дюк», 210мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Дюк», 210мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Новая Аквитания», произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Новая Аквитания»

9
В наличии 2512 шт.

Другие товары из раздела сервировочные салфетки

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная поливинилхлорид, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная поливинилхлорид, серая

7
В наличии 1718 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная бежевая

8
В наличии 900 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная желтая, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная желтая, серая

13
В наличии 576 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка светло-коричневая сервировочная , произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Салфетка светло-коричневая сервировочная

6
В наличии 2880 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка серая сервировочная , произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Салфетка серая сервировочная

12
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка бежевая сервировочная, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салфетка бежевая сервировочная

15
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная серебристая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная серебристая, черная

13
В наличии 720 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка светло-коричневая сервировочная, поливинилхлорид, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Салфетка светло-коричневая сервировочная, поливинилхлорид

11
В наличии 576 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, серый, поливинилхлорид, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, серый, поливинилхлорид

5
В наличии 290 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7059
170 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серый

9
В наличии

Товар в корзине

Салфетка сервировочная коричневая
Салфетка сервировочная коричневая
от 150
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Корзина для хлеба прямоугольная

6
В наличии 79 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи с ручками дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1309
4 490 ₽Оптовая цена

Ящик для подачи с ручками дуб

11
В наличии 58 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Снейк», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Снейк»

13
В наличии 250 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пати» фарфоровая 0,6 л, серый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пати» фарфоровая 0,6 л, серый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от53016
630 ₽Оптовая цена

Салатник «Пати» фарфоровая 0,6 л, серый, синий

14
В наличии