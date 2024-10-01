Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота83 мм
- Диаметр74 мм
- Объем0,35 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Олд фэшн «Лог», 220мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Стеллар», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Даллас», 300мл, стекло, голубой
Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, амбер
Олд фэшн «Эклипс», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн стакан, 230мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Эмоушен», 380мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Инвернэсс», 266мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн стакан, 250мл, поликарбонат, бирюзовый
Олд фэшн стакан, 200мл, хрусталь, прозрачный