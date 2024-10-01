Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветбордовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке80 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 3,8 л, металлический
Супница «Виктория» фарфор
Доска для пиццы дуб, коричневый
Молочник «Кунстверк» из фарфора 100 мл, белый