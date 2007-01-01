Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь + гель Travel, 2в1, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь + гель Travel, 2в1, 250мл
13 оценок
790
Товар в корзине. Перейти
Шампунь + гель Travel, 2в1, 250мл - фото 1

Шампунь + гель Travel, 2в1, 250мл

Артикул: CH-069-469
13 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,25 л
  • Материалпластик
  • АроматTravel
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шампунь Lemongrass Way, 5000 мл
Фотография товара Шампунь Lemongrass Way, 5000 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Шампунь + гель Travel, 2в1, пластик, 500мл
Фотография товара Шампунь + гель Travel, 2в1, пластик, 500мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Шампунь+гель 2в1 Travel – это универсальное средство для ухода за волосами и телом, которое сочетает в себе очищающие и ухаживающие свойства. Формула на основе глицерина, экстракта ромашки и коры дуба увлажняют и успокаивают кожу.

Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код, усиливают действие
аромата, создавая полное ощущение наполненности.

Пирамида:

лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,25 л
  • Материалпластик
  • АроматTravel

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела гели для душа

Настоящее фото товара Шампунь + гель Travel, 2в1, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Шампунь + гель Travel, 2в1, 500мл

11
Настоящее фото товара Шампунь + гель, Travel, 2в1, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Шампунь + гель, Travel, 2в1, 250мл

13
Настоящее фото товара Гель для душа Lemongrass Way, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4 900

Гель для душа Lemongrass Way, 5000 мл

10
Настоящее фото товара Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 900

Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 5000 мл

10
Настоящее фото товара Гель для душа The Luxury of Space, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Гель для душа The Luxury of Space, 500 мл

8
Настоящее фото товара Гель для душа The Luxury of Space, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Гель для душа The Luxury of Space, 280 мл

10
Настоящее фото товара Гель для душа Grimoire, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
110

Гель для душа Grimoire, 50 мл

11
Настоящее фото товара Гель для душа Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Гель для душа Grimoire, 30 мл

7
Настоящее фото товара Гель для душа Pure Clarity, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Гель для душа Pure Clarity, 5000 мл

6
Настоящее фото товара Гель для душа Lemongrass Way, пластик, 50мл, произведённого компанией ChiedoCover
130

Гель для душа Lemongrass Way, пластик, 50мл

12

Товар в корзине

Шампунь + гель Travel, 2в1, 250мл
Шампунь + гель Travel, 2в1, 250мл
790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности