Характеристики товара
Описание
Шампунь HOTEL идеально подходит для нежного очищения волос каждый день. Легко смывается, оставляя волосы мягкими.
Одноразовая косметика предназначена для использования в гостиницах, отелях и СПА. Отличный вариант, чтобы взять в дорогу и путешествия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0.03 л
- Цветбелый, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке200 шт
- Вес упаковки8.37 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет