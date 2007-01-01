Характеристики товара
Описание
Губка придает обуви безупречный блеск и восстанавливает ее первоначальный цвет. Серия: Косметика для гостиниц, отелей, хостелов и гостевых домов.
Одноразовая косметика предназначена для использования в гостиницах, отелях и СПА. Отличный вариант, чтобы взять в дорогу и путешествия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке200 шт
- Вес упаковки3.57 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет