Характеристики товара
Описание
Гель для душа серии косметических и гигиенических одноразовых аксессуаров российского производства Hotel Collection предназначен для комплектования номеров отелей.
Гель Hotel Collection предназначен для мытья рук и тела. Хорошо пенится, мягко очищает кожу, не пересушивая. Гель гипоаллергенный, обладает приятным легким запахом.
Пластиковый флакон объемом 32 мл содержит оптимальное количество геля, которое позволит удовлетворить потребности постояльца отеля во время проживания.
Состав: вода очищенная, лауретсульфат натрия SLES, кокосовый диэтаноламид, кокоамидопропил бетаин, глицерин, бензоат натрия, лимонная кислота, краситель пищевой, хлорид натрия, парфюмерная композиция.
Материал упаковки - полипропилен.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,032 л
- Материалполипропилен
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке200 шт
- Вес упаковки7.68 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет