Характеристики товара
Описание
Идеально подходит для нежного очищения волос каждый день. Легко смывается, оставляя волосы мягкими.
Одноразовая косметика предназначена для использования в гостиницах, отелях и СПА. Отличный вариант, чтобы взять в дорогу и путешествия. Размер - 6х10 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0.01 л
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке500 шт
- Вес упаковки5.70 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет