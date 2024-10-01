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Щипцы для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая - фото 1

Щипцы для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая

Артикул: CH-062-058
13 оценок
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Фотография товара Вилка для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 шт.

Стоимость упаковки 142 944.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина188 мм
  • Вес0,187 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

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