Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 13 404.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина143 мм
- Ширина4 мм
- Вес0,20 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 13 404.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стул Тони, гобелен синий
Декоративная подушка Велютто, желтый
Диван Semeon, антрацит
Стол обеденный Jaxton
Стол Задар раздвижной, столешница со стеклом, белый
Стул Bascor, графит
Вилка для устриц, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Вилка для устриц, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая
Вилка для улиток, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая
Щипцы для улиток, «Проотель», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая
Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический
Щипцы для орехов, 45 мм
Вилка для устриц, «Пэлас», сталь нержавеющая, металлическая
Щипцы для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая
Вилка для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая