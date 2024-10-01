Товар в корзине. Перейти
Щипцы для спагетти «Проотель 200» - фото 1

Щипцы для спагетти «Проотель 200»

Артикул: CH-058-091
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Щипцы для спагетти «Проотель 190»
Фотография товара Щипцы для спагетти «Проотель 190» от компании ChiedoCover.
Следующий Щипцы для пирожных «Проотель»
Фотография товара Щипцы для пирожных «Проотель» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Глубина35 мм
  • Вес0.060 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Фюз мартеле», произведённого компанией ChiedoCover
от9703
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Фюз мартеле»

12
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Студио Ро» , произведённого компанией ChiedoCover
от1 0801
1 090 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Студио Ро»

11
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 310
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм

12
В наличии 80 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, длина 103мм, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Нож для стейка, длина 103мм

5
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая

13
В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 23 см, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 23 см, стальной

11
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Трубочки со сгибом, полипропилен, разноцветные, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Трубочки со сгибом, полипропилен, разноцветные

14
В наличии 231 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для пирожных , произведённого компанией ChiedoCover
от440

Щипцы для пирожных

12
В наличии 252 шт.
Настоящее фото товара Миска поликарбонат 0.452л, произведённого компанией ChiedoCover
от350

Миска поликарбонат 0.452л

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Исео», произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Исео»

7
В наличии

Другие товары из раздела щипцы и пинцеты

Настоящее фото товара Щипцы универсальные «Проотель» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от260

Щипцы универсальные «Проотель» сталь нержавеющая

13
В наличии 2016 шт.
Настоящее фото товара Щипцы «Проотель», красная ручка, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Щипцы «Проотель», красная ручка, сталь нержавеющая

15
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для льда «Пробар», нержавеющая сталь, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от220

Щипцы для льда «Пробар», нержавеющая сталь, серебристый

7
В наличии 403 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для торта , произведённого компанией ChiedoCover
от360

Щипцы для торта

11
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для пирожных «Проотель» с перфорацией, произведённого компанией ChiedoCover
от450

Щипцы для пирожных «Проотель» с перфорацией

13
В наличии 288 шт.
Настоящее фото товара Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 8 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 370

Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 8 см, металлическая

8
В наличии
Настоящее фото товара Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 25 мм, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 920

Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 25 мм, металлический

9
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы, универсальные, поликарбонат, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от220

Щипцы, универсальные, поликарбонат, черный

8
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы, многофункциональные, пластик, 45 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Щипцы, многофункциональные, пластик, 45 мм, черный

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Щипцы, универсальные, сталь нержавеющая, 19,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Щипцы, универсальные, сталь нержавеющая, 19,5 см, металлическая

7
В наличии 5 шт.

Товар в корзине

Щипцы для спагетти «Проотель 200»
Щипцы для спагетти «Проотель 200»
от 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Фюз мартеле», произведённого компанией ChiedoCover
от9703
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Фюз мартеле»

12
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Студио Ро» , произведённого компанией ChiedoCover
от1 0801
1 090 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Студио Ро»

11
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 310
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм

12
В наличии 80 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, длина 103мм, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Нож для стейка, длина 103мм

5
В наличии 240 шт.