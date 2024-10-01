Товар в корзине. Перейти
Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 25 мм, металлический - фото 1

Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 25 мм, металлический

Артикул: CH-059-308
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Щипцы универсальные, «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 4 см, металлический, желтый
Фотография товара Щипцы универсальные, «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 4 см, металлический, желтый от компании ChiedoCover.
Следующий Щипцы универсальные «Проотель» сталь нержавеющая
Фотография товара Щипцы универсальные «Проотель» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина25 мм
  • Вес0,132 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо» , произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо»

5
В наличии 401 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 285мм, произведённого компанией ChiedoCover
от370

Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 285мм

12
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Универсал», произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Универсал»

11
В наличии 1500 шт.
Настоящее фото товара Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 18 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 180

Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 18 см, металлическая

7
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Эрбосо Реативо» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Эрбосо Реативо» фарфор

8
В наличии 68 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи фарфор, глубина 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3503
1 390 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи фарфор, глубина 260мм

12
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло, белый

12
В наличии 396 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая

12
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Терка 6-ти сторонняя сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 030

Терка 6-ти сторонняя сталь нержавеющая, пластик

14
В наличии
Настоящее фото товара Лопатка для торта, изогнутая, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от860

Лопатка для торта, изогнутая, сталь нержавеющая

12
В наличии

Другие товары из раздела щипцы и пинцеты

Настоящее фото товара Щипцы для гриля, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 360

Щипцы для гриля, сталь нержавеющая

15
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от540

Щипцы «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая

5
В наличии 369 шт.
Настоящее фото товара Щипцы «Проотель», зеленая ручка, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от520

Щипцы «Проотель», зеленая ручка, сталь нержавеющая

8
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, зеленые, произведённого компанией ChiedoCover
от460

Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, зеленые

8
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для торта , произведённого компанией ChiedoCover
от360

Щипцы для торта

11
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Щипцы сервировочные «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от310

Щипцы сервировочные «Проотель»

7
В наличии 430 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для торта «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от340

Щипцы для торта «Проотель»

6
В наличии 252 шт.
Настоящее фото товара Щипцы универсальные, «Проотель», синяя ручка, сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 4 см, металлический, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от520

Щипцы универсальные, «Проотель», синяя ручка, сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 4 см, металлический, синий

10
В наличии 249 шт.
Настоящее фото товара Щипцы, универсальные, поликарбонат, 40 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Щипцы, универсальные, поликарбонат, 40 мм, прозрачный

5
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы, олива, 32 см, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Щипцы, олива, 32 см, бежевый

5
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 25 мм, металлический
Пинцет для кухни, сталь нержавеющая, 25 мм, металлический
от 2 920
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо» , произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо»

5
В наличии 401 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 285мм, произведённого компанией ChiedoCover
от370

Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 285мм

12
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Универсал», произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Универсал»

11
В наличии 1500 шт.
Настоящее фото товара Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 18 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 180

Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 18 см, металлическая

7
В наличии 10 шт.