Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Ширина25 мм
- Вес0,132 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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