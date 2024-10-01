Товар в корзине. Перейти
Противень для пиццы сталь голубая, черный - фото 1

Противень для пиццы сталь голубая, черный

Артикул: CH-058-501
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Противень для пиццы голубая сталь , черный
Фотография товара Противень для пиццы голубая сталь , черный от компании ChiedoCover.
Следующий Противень для пиццы сталь голубая, черный
Фотография товара Противень для пиццы сталь голубая, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал - голубая сталь

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Диаметр220 мм
  • Вес0,262 кг
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Алайниа» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Алайниа», произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Алайниа»

7
В наличии 276 шт.
Настоящее фото товара Открывалка для шампанского сталь нержавеющий, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от920

Открывалка для шампанского сталь нержавеющий, серебристый

5
В наличии 2 шт.
Фотография товара Мензурка стеклянная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка стеклянная, произведённого компанией ChiedoCover
от320

Мензурка стеклянная

15
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Нож для удаления сердцевины, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200

Нож для удаления сердцевины, сталь нержавеющая

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, произведённого компанией ChiedoCover
от3 070

Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие

11
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный

10
В наличии 47 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Аляска», длина 225мм, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Аляска», длина 225мм

11
В наличии 2556 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Казали», произведённого компанией ChiedoCover
от5707
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Казали»

10
В наличии 526 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый

13
В наличии 572 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Пунто Бьянка», произведённого компанией ChiedoCover
от2 2606
2 390 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Пунто Бьянка»

6
В наличии 53 шт.

Другие товары из раздела противни, решетки и экраны для пиццы

Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы«Проотель» алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от620

Экран для приготовления пиццы«Проотель» алюминий, металлический

14
В наличии 500 шт.
Фотография товара Противень сталь нержавеющая, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Противень сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190

Противень сталь нержавеющая, металлический

6
В наличии
Фотография товара Противень алюминий, тефлон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Противень алюминий, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 830

Противень алюминий, тефлон, черный

10
В наличии
Настоящее фото товара Противень для пиццы голубая сталь, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от680

Противень для пиццы голубая сталь, черный

14
В наличии 11 шт.
Фотография товара Противень алюминиевый, тефлон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Противень алюминиевый, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Противень алюминиевый, тефлон, черный

15
В наличии
Настоящее фото товара Противень для пиццы голубая сталь, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от600

Противень для пиццы голубая сталь, черный

8
В наличии 2 шт.
Фотография товара Противень алюминиевый, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Противень алюминиевый, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Противень алюминиевый, металлический

7
В наличии
Настоящее фото товара Противень для пиццы голубая сталь , черный, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Противень для пиццы голубая сталь , черный

7
В наличии
Фотография товара Противень алюминиевый, антипригарное покрытие, металлический, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Противень алюминиевый, антипригарное покрытие, металлический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390

Противень алюминиевый, антипригарное покрытие, металлический, черный

14
В наличии
Настоящее фото товара Решетка для гриля сталь хромированная металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Решетка для гриля сталь хромированная металлический

5
В наличии

Товар в корзине

Противень для пиццы сталь голубая, черный
Противень для пиццы сталь голубая, черный
от 750
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Алайниа» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Алайниа», произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Алайниа»

7
В наличии 276 шт.
Настоящее фото товара Открывалка для шампанского сталь нержавеющий, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от920

Открывалка для шампанского сталь нержавеющий, серебристый

5
В наличии 2 шт.
Фотография товара Мензурка стеклянная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка стеклянная, произведённого компанией ChiedoCover
от320

Мензурка стеклянная

15
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Нож для удаления сердцевины, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200

Нож для удаления сердцевины, сталь нержавеющая

11
В наличии 1 шт.