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Щипцы, универсальные, поликарбонат, 45 мм, прозрачный - фото 1

Щипцы, универсальные, поликарбонат, 45 мм, прозрачный

Артикул: CH-059-325
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина301 мм
  • Ширина45 мм
  • Вес0,72 кг
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный

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