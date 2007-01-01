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Шеф-нож PRO-Line, 20 см - фото 1

Шеф-нож PRO-Line, 20 см

Артикул: CH-071-734
8 оценок
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Фотография товара Нож PRO-Line поварской от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Материалпластик, сталь
  • Цветжелтый

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