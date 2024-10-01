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Шезлонг - лежак Марсель

Артикул: CH-066-533
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из термодерева темного цвета, подходит для использования на улице.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота680 мм
  • Материал сиденьяполиэстер
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый, терракот

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки940 мм
  • Высота упаковки250 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки14 кг

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