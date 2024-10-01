Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из термодерева темного цвета, подходит для использования на улице.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина540 мм
- Высота680 мм
- Материал сиденьяполиэстер
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый, терракот
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки940 мм
- Высота упаковки250 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Объём упаковки0.14 м3
- Вес упаковки14 кг