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Шкаф Бирма белое дерево / белое дерево

Артикул: CH-068-449
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота220 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветбелый

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