Характеристики товара
Описание
Монотемпературный шкаф для вина AX-6 работает по термоэлектрическому принципу, который основан на использовании эффекта Пельтье. Основное преимущество данной модели – отсутствие губительных для бутылок с вином вибраций. Шкаф отлично подойдет для хранения белых и красных вин, требующих дозревания перед употреблением, а также уже готовых к сервировке. Дверца в стальной раме оснащена стеклопакетом дымчатого оттенка с UV-фильтром, который отлично защищает вино от ультрафиолетового излучения. 3 съемные металлические полки вмещают до 6 бутылок вина объемом 750 мл. Благодаря светодиодным лампам синего цвета обеспечивается красивая подсветка силуэтов винных бутылок. Электронный термостат с цифровым индикатором, расположенным на дверце шкафа, позволяет без труда следить за температурой внутри камеры. Модель имеет стильный современный дизайн и будет отлично смотреться в интерьере, выполненном в современном стиле.
Основные характеристики
- Ширина262 мм
- Глубина500 мм
- Высота405 мм
- Объем18 л
- Мощность70 Вт