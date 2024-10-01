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Блюдо «Эрбосо Реативо», длина 370мм - фото 1

Блюдо «Эрбосо Реативо», длина 370мм

Артикул: CH-061-961
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина250 мм
  • Вес1.145 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбирюзовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт

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