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Поднос «Проотель», овальный, черный - фото 1

Поднос «Проотель», овальный, черный

Артикул: CH-058-143
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина490 мм
  • Вес1.5 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветчерный

Отзывы

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